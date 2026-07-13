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Люди, которым невероятно повезло в последний момент

Люди, которым невероятно повезло в последний момент

Подборка моментов, в которых люди оказались буквально в шаге от серьёзной беды. В каждом случае всё решили секунды, случайность или невероятное стечение обстоятельств, благодаря которым удалось избежать трагедии.

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