День потерь в Петербурге. Умер глава администрации Приморского района Алексей Никоноров. В администрации Петербурга отметили, что заслуги Никонорова были отмечены высокими наградами.
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День потерь в Петербурге. Умер глава администрации Приморского района Алексей Никоноров. В администрации Петербурга отметили, что заслуги Никонорова были отмечены высокими наградами.