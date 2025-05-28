Михаил Дегтярев: «В 2025 году в бюджетах 66 регионов предусмотрены средства на повышение доступности спортивной инфраструктуры для инвалидов»

«Всего в России 370 тысяч спортивных сооружений, однако доступность и оснащенность у нас разнятся. Сегодня меньше 10% из них оснащены специализированным оборудованием, 36% доступны (133 тысячи объектов), хотя в 2011 году доступных у нас было только 12% – рост в три раза», – сказал министр спорта России Михаил Дегтярев.