Кошачье киберпанк-приключение Stray стало доступно на Mac Ранее Stray была выпущен...

Кошачье киберпанк-приключение Stray стало доступно на MacРанее Stray была выпущена для ПК, PlayStation и Xbox в 2022 году, а теперь Annapurna Interactive объявила, что отмеченная наградами приключенческая игра о кошках доступна для Mac.
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