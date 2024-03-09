Исполнилось 90 лет со дня рождения Юрия Гагарина, первого человека покорившего Космос

Юрий Алексеевич Гагарин родился 9 марта 1934 года в Смоленской области в деревне Клушино. Отец, Алексей Иванович Гагарин (14 (27) марта 1902 — 30 августа 1973), — плотник, мать, Анна Тимофеевна Матвеева (20 декабря 1903 — 12 июня 1984), работница молочно-товарной фермы, была награждена орденами Трудового Красного Знамени и Дружбы Народов.
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