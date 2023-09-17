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Фанаты «Атланты» скандировали «Где Месси?» на матче с «Интер Майами»

Фанаты «Атланты» скандировали «Где Месси?» на матче с «Интер Майами»

«Атланта» одержала победу над «Интером» со счетом 5:2 в домашнем матче регулярного чемпионата МЛС. Во время игры фанаты хозяев скандировали «Где Месси?».

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