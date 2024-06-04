Российский активист в Австралии Семен Бойков, известный как "австралийский казак", заявил, что австралийские власти показали свое отношение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, отправляя на саммит мира в Швейцарию министра страхования по инвалидности.
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