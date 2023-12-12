США и Украина разрабатывают новую стратегию после провального контрнаступления

Вашингтон и Киев обсуждают новую стратегию ведения боевых действий. Ее цель будет заключаться в том, что вынудить Россию рассмотреть возможность участия в переговорах к концу следующего и начале 2025 годов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии