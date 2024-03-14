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Психолог Лабковский объяснил, почему нам нравятся абьюзеры и нарциссы

Психолог Лабковский объяснил, почему нам нравятся абьюзеры и нарциссы

Вряд ли вы видели человека, который говорил бы, что обожает грубиянов, изменщиков и предателей. Почему же тогда некоторые как будто постоянно влюбляются не в тех людей? фото: iStockphotoЕсли спросить, каким людям вы симпатизируете, ответы будут немного отличаться, но общий набор качеств окажется примерно одинаков.

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