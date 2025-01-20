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В Тольятти наложили арест на активы блогера Лерчек

В Тольятти наложили арест на активы блогера Лерчек

В Тольятти разгорается скандал вокруг известной блогерши Валерии Чекалиной, более известной как Лерчек.

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