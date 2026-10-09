Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

148 542 подписчика

«Оранжевая чума»: Европарламент дошел до полной деградации и отупения — Вайдель

«Оранжевая чума»: Европарламент дошел до полной деградации и отупения — Вайдель

Европарламент дошел до полной деградации и отупения. Об этом заявила в соцсети Х сопредседатель немецкой партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Игорь Кузнецов
Игорь Кузнецов

Подобным образом выразить своё отношение к экстравагантным высказываниям Трампа с его манерой выставлять себя "вершителем судеб" - непонятно зачем это сделано именно в здании Европарламента?

Профиль пользователя Алексей Тан
Алексей Тан

""«Оранжевая чума»: Европарламент дошел до полной деградации и отупения — Вайдель"" : ======================================================= Подобные рисунки, карикатуры ... иноРОДцы, во времена еврее-большевиков советиус... изображали РУССКИХ царей и руководства РОССИИ до 1917-ого, ... Так же СВОЮ мерзость и НИКЧЁМНОСТЬ... прикрывали СВОЕЙ мерзостью, на царскую РОССИЮ.

Профиль пользователя Модест
Модест

Доня наш союзник в разрушении единой Европы. Нам не надо нового Наполеона или Гитлера, Трампу не нужен экономический конкурент на рынках. Так что мы и он заинтересованы в деиндустриализации евросоюза. Брюссельские еврогеи это видят, но ничего сделать не могут, у них нет ресурсов и уже убита энергетика. Осталось только обидные памятники у себя перед домом ставить. Скоро наверное и Путину такой же воздвигнут, даже сусального золота не пожалеют.