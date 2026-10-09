Европарламент дошел до полной деградации и отупения. Об этом заявила в соцсети Х сопредседатель немецкой партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель.
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Подобным образом выразить своё отношение к экстравагантным высказываниям Трампа с его манерой выставлять себя "вершителем судеб" - непонятно зачем это сделано именно в здании Европарламента?
А скульптура-то в духе Церетели...
Хорошо, что еще в Европе есть политики с нормальными мозгами.
""«Оранжевая чума»: Европарламент дошел до полной деградации и отупения — Вайдель"" : ======================================================= Подобные рисунки, карикатуры ... иноРОДцы, во времена еврее-большевиков советиус... изображали РУССКИХ царей и руководства РОССИИ до 1917-ого, ... Так же СВОЮ мерзость и НИКЧЁМНОСТЬ... прикрывали СВОЕЙ мерзостью, на царскую РОССИЮ.
Эта тема в Дании была обыграна... ТАм это судья, а не Трамп...
Доня наш союзник в разрушении единой Европы. Нам не надо нового Наполеона или Гитлера, Трампу не нужен экономический конкурент на рынках. Так что мы и он заинтересованы в деиндустриализации евросоюза. Брюссельские еврогеи это видят, но ничего сделать не могут, у них нет ресурсов и уже убита энергетика. Осталось только обидные памятники у себя перед домом ставить. Скоро наверное и Путину такой же воздвигнут, даже сусального золота не пожалеют.
Гггггггггг