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Бывший лидер Южной Кореи и его жена получили в заключении восемь президентских зарплат

Бывший лидер Южной Кореи и его жена получили в заключении восемь президентских зарплат

В Южной Корее произошел скандал из-за того, что находящиеся в заключении экс-президент и его жена получили $1,56 млн.

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