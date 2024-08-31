Прошлой ночью дежурные средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника

В трех областях РФ Как сообщила пресс-служба Министерства обороны России, в течение прошедшей ночи были пресечены попытки со стороны Украины совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.
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