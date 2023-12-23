В Москве открылся съезд «Справедливой России — За правду»

XIII Съезд партии «Справедливая Россия — За правду» открылся 23 декабря в Москве. «На съезд избраны 213 делегатов, на данный момент зарегистрировалось 192 делегата, необходимый кворум имеется», — сказал председатель партии Сергей Миронов, объявив работу съезда открытой.
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