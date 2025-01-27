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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Пастрняк, Мактавиш и Хэйтон – звезды недели в НХЛ

Лига определила лучших хоккеистов прошедшей игровой недели. Третьей звездой стал нападающий «Юты» Барретт Хэйтон, набравший 6 (4+2) очков в 4 играх недели.

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