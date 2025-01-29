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Новости Омска

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Названы омские предприятия, которые должны снизить выбросы

Названы омские предприятия, которые должны снизить выбросы. Планы по достижению квот выбросов утверждены еще для пяти компаний: •АО «Фирма Кайрос» — снижение выбросов опасных загрязняющих веществ на 28% •АО «Транснефть-Западная Сибирь» — снижение выбросов опасных загрязняющих веществ на 21,4% •АО «Омский научно-исследовательский институт приборостроения» — снижение выбросов опасных загрязняющих веществ на 20% •ООО «Стройсервис» — снижение выбросов опасных загрязняющих веществ на 41,8% •ООО «Омсктехуглерод» — снижение выбросов опасных загрязняющих веществ на 23%.

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