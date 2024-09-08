Более 40 человек задержали после массовой драки в Краснодарском крае. Делом заинтересовалась прокуратура и Бастрыкин

В Краснодарском крае произошла массовая драка при участии более полусотни человек. В Главном управлении Министерства внутренних дел (ГУ МВД) России по региону сообщили, что в рамках разбирательства оказались задержаны десятки человек.
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