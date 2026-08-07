Цена б/у LiXiang L7 (Li Auto L7) Max 2025 года

Подержанный автомобиль LiXiang L7 Max 2025 года Цена: 259 800 юаней (Внимание! Цена указана в Китае, для ознакомления) Год выпуска: 2025 Состояние: отличное Пробег: 11 000 км Длина, ширина, высота (мм): 5050*1995*1750 Колесная база (мм): 3005 Снаряженная масса (кг): 2500 Объем топливного бака (Л): 65 Максимальная мощность (л.
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