© Кристина Соловьёва/РИА НовостиПрезидент РФ Владимир Путин во время переговоров попросил премьера Госсовета Китая Ли Цяна передать привет председателю КНР Си Цзиньпину.
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