В Нидерландах проявили уважение к судьям ФИФА

Королевский футбольный союз Нидерландов сохранил традицию и в очередной раз вместе с департаментом судейства организовал особую церемонию для судей, ассистентов и видеоарбитров, вошедших в лист ФИФА на 2024 год и получивших право обслуживать международные матчи.