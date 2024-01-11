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В Нидерландах проявили уважение к судьям ФИФА

Королевский футбольный союз Нидерландов сохранил традицию и в очередной раз вместе с департаментом судейства организовал особую церемонию для судей, ассистентов и видеоарбитров, вошедших в лист ФИФА на 2024 год и получивших право обслуживать международные матчи.

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