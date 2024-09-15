Российский военный рассказал о «животном» отношении бойцов ВСУ к россиянам

Командир разведгруппы спецназа «Ахмат» с позывным Аид рассказал, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области «давно потеряли человеческий облик», отметив, что они ужасно обращаются с россиянами, сообщают «Известия».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии