Наши мозги воюют сейчас против нас. Почему встреча Лукашенко с Путиным потрясла Запад? (2 статьи)

Ходаковский: Наши мозги воюют сейчас против нас, это – результат трагедии девяностых годов Значительная часть проблем и потерь на фронте связана с научно-техническим превосходством противника за счет западной военной помощи.
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