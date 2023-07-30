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  • Давид Смолянский
    Что значит как справляются!? :) С помощью рук! :) Есть и др. способы, как без рук, так и без женщин! :) Рекомендации ...Секс и мастурбаци...
  • Давид Смолянский
    Я не специалист и не автор статьи, а лишь скопировал её.Древнегреческие вазы
  • кира божевольная
    всем доброго дня! не могли бы вы помочь с расшифровкой символов и мотивов на этой вазе?Древнегреческие вазы

Наши мозги воюют сейчас против нас. Почему встреча Лукашенко с Путиным потрясла Запад? (2 статьи)

Наши мозги воюют сейчас против нас. Почему встреча Лукашенко с Путиным потрясла Запад? (2 статьи)

Ходаковский: Наши мозги воюют сейчас против нас, это – результат трагедии девяностых годов Значительная часть проблем и потерь на фронте связана с научно-техническим превосходством противника за счет западной военной помощи.

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