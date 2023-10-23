Законы не писаны: как бюджеты УК превращаются в воровской общак

Скриншот видео Кадры из подмосковного Щелкова, где женщина переехала на своей машине участницу стихийного митинга против местной управляющей компании, скорее всего послужат поводом к расследованию не только этого инцидента.
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