Переговоры делегаций России и США начались в Эр-Рияде

В Саудовской Аравии стартовали переговоры представителей России и США. Встреча проходит в Эр-Рияде. Российскую сторону представляют глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
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