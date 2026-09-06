«Никакого «мы» тут быть не может». Хэмилтон жестко ответил Леклеру

«Никакого «мы» тут быть не может». Хэмилтон жестко ответил ЛеклеруОткрытый источникСемикратный чемпион мира Формулы 1 Льюис Хэмилтон категорически не согласился с оценкой Шарля Леклера, который назвал их борьбу на первом круге Гран При Италии совместной ошибкой.