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«Никакого «мы» тут быть не может». Хэмилтон жестко ответил Леклеру

«Никакого «мы» тут быть не может». Хэмилтон жестко ответил ЛеклеруОткрытый источникСемикратный чемпион мира Формулы 1 Льюис Хэмилтон категорически не согласился с оценкой Шарля Леклера, который назвал их борьбу на первом круге Гран При Италии совместной ошибкой.

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