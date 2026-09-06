«Никакого «мы» тут быть не может». Хэмилтон жестко ответил Леклеру

«Никакого «мы» тут быть не может». Хэмилтон жестко ответил ЛеклеруОткрытый источникСемикратный чемпион мира Формулы 1 Льюис Хэмилтон категорически не согласился с оценкой Шарля Леклера, который назвал их борьбу на первом круге Гран При Италии совместной ошибкой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Гонщик NASCAR, сч...
- НН Дакар проигнориро...
- «Больше жести». А...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым