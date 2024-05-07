Звезду «Невского» и «Ментовских войн» сбила машина: жуткая авария

Актера Александра Майорова сбила машина в Петербурге! Поклонники актера в ужасе от произошедшего.Странная история случилась с известным российским артистом, звездой отечественных телесериалов Александром Майоровым.
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