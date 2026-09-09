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Татар-информ

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Минниханов поручил проработать вопрос появления остановки у экстрим-парка УРАМ

Минниханов поручил проработать вопрос появления остановки у экстрим-парка УРАМ

На встрече со студентами Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил проработать вопрос появления автобусной остановки рядом с экстрим-парком УРАМ в Казани.

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