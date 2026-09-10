В России начали продавать добротный кроссовер корейской сборки по цене «китайца»

Альтернативой «китайцам» и новым отечественным машинам на их базе может стать еще один кроссовер – . Собирают его в Корее, а в Россию возят штучно, по параллельному импорту: если оформлять поставку под заказ, цены начинаются примерно с 2,9 млн рублей.
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