В России начали продавать добротный кроссовер корейской сборки по цене «китайца»

Альтернативой «китайцам» и новым отечественным машинам на их базе может стать еще один кроссовер – . Собирают его в Корее, а в Россию возят штучно, по параллельному импорту: если оформлять поставку под заказ, цены начинаются примерно с 2,9 млн рублей.