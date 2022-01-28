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В Самаре в январе 2022 года собрали круглый стол с участниками конфликта в школе №8

Родители обидчиков сообщили, что провели с детьми воспитательные беседы В Самаре в школе № 8 состоялась встреча родителей и детей, между которыми произошёл конфликт, который опубликовали в социальных сетях, сообщает правительство Самарской области.

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