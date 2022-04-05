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Актриса Ульяна Чжан: «Я всегда готова на эксперименты с внешностью»

Актриса Ульяна Чжан: «Я всегда готова на эксперименты с внешностью»

Ульяна Чжан училась в Институте современного искусства, мастерская Сергея Соловьёва. Зритель знает актрису по ролям в таких фильмах и сериалах, как «Союз спасения», «Четвёртая стена», «Аль-Капотня», «Зона комфорта», «Контакт» и др.

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