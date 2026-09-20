«Молчанов» может не смолчать

Норвегия подыгрывает Украине в охоте за российскими активами, попирая нормы международного права Научно-исследовательское судно «Профессор Молчанов» было построено в Финляндии в 1982 году.
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А можно бы и проще. Не бывает морского рыболовного промысла без мелких нарушений, например, пограничного режима. Норвежские суда активно занимаются выловом рыбы в Арктике, в том числе и рядом с Грумантом, у которого особый правовой статус.
Задействование Россией режима нулевой терпимости к этим, да и не только этим, судам, могло бы сделать ситуацию более интересной для Наших Западных Партнеров. Например, конфискация трех-четырех десятков рыболовных судов под флагом недружественных государств, для начала...