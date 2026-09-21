Демократическая Республика Конго: Конголезские солдаты начали операцию по обеспечению безопасности в районах Ньямпала, Лико и Луна на территории Джугу, провинция Итури, ранее в тот же день после того, как 25 человек были похищены, в том числе шесть граждан Китая и четыре солдата, во время нападения боевиков Конвенции народной революции (CRP) на шахту в Ньямпале поздно вечером 20 сентября.