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Контрафронт

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Демократическая Республика Конго: Конголезские солдаты начали операцию по обеспечению безопасности в...

Демократическая Республика Конго: Конголезские солдаты начали операцию по обеспечению безопасности в районах Ньямпала, Лико и Луна на территории Джугу, провинция Итури, ранее в тот же день после того, как 25 человек были похищены, в том числе шесть граждан Китая и четыре солдата, во время нападения боевиков Конвенции народной революции (CRP) на шахту в Ньямпале поздно вечером 20 сентября.

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