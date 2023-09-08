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Поражение Нея при Денневице

Поражение Нея при Денневице

23 августа 1813 года русско-прусская Северная армия под началом шведского кронпринца Бернадота в сражении у Гросберена уже разбила французскую армию маршала Удино (Как пруссаки Бюлова разгромили саксонцев Ренье и спасли БерлинОбщая ситуация).

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