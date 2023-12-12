5 рецептов постного теста для пирожков, пиццы, вареников и не только

1. Постное дрожжевое тесто Подходит для пирогов, пирожков, булочек, пиццы. Ингредиенты 5 г сухих дрожжей; 2 столовые ложки сахара; 500 г муки; 300 мл тёплой воды; ¼ чайной ложки соли; 60 мл растительного масла + немного для смазывания.
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