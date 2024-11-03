Цены на аренду жилья начали снижаться

Эксперты заявили, что снижение цен на аренду жилья продолжится зимой. С середины октября этого года наблюдается небольшой спад стоимости аренды, который обусловлен тем, что спрос на аренду ежегодно падает после сентября из-за конца сезонности аренды квартир.