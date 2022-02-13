Глава МИД ФРГ Бербок: необходимо обеспечить работу наблюдателей ОБСЕ в Донбассе

БЕРЛИН, 13 фев - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок на фоне сообщений о отзыве рядом стран наблюдателей из состава миссии ОБСЕ на востоке Украины заявила о необходимости обеспечить работу миссии, она играет ключевую роль в деэскалации.