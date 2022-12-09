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Колосков о словах Инфантино о том, что групповой этап ЧМ-2022 – лучший в истории: «А потом про ЧМ-2026 скажет, что лучше никогда не было. Такая политика»

Колосков о словах Инфантино о том, что групповой этап ЧМ-2022 – лучший в истории: «А потом про ЧМ-2026 скажет, что лучше никогда не было. Такая политика»

Вячеслав Колосков оценил высказывание Джанни Инфантино. Президент ФИФА назвал групповой этап ЧМ-2022 лучшим в истории.

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