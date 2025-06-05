Шаймиев назвал причину создания «Татар-информа» в 1990 году

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ» Первый Президент Республики Татарстан, Государственный Советник Республики Татарстан Минтимер Шаймиев поздравил коллектив информационного агентства «Татар-информ» с 35-летием.
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