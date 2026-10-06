«Миллиард.Татар» назвал номинантов на звание татарского медиа-проекта года

«Миллиард.Татар» представил новый рейтинг для голосования «Татары года» в номинации «Татарский медиа-проект года».
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