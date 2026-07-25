Путин рассказал о лечении отца Токаева после ранения в Омске

Владимир Путин поделился с казахстанским лидером Касым-Жомартом Токаевым историей о лечении его отца, позже ставшего президентом Казахстана, в Омске после ранения зимой 1945 года, подчеркнув значимость памяти о Великой Отечественной войне.
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