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Царьград

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Путин рассказал о лечении отца Токаева после ранения в Омске

Путин рассказал о лечении отца Токаева после ранения в Омске

Владимир Путин поделился с казахстанским лидером Касым-Жомартом Токаевым историей о лечении его отца, позже ставшего президентом Казахстана, в Омске после ранения зимой 1945 года, подчеркнув значимость памяти о Великой Отечественной войне.

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