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Танцы народов России объединили школьников Верхневолжья

Танцы народов России объединили школьников Верхневолжья

Танцы народов России объединили больше тысячи школьников Верхневолжья. Ребята из Твери, Торжка и других округов стали участниками Всероссийского флешмоба.

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