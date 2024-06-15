В соединении специального назначения ЦВО открыли бюсты Героям России

В мероприятии приняли участие командование соединения, представители правительства Самаркой области, ветераны Вооружённых Сил, общественные деятели, юнармейцы, военнослужащие и их семьи.
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