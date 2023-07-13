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Польше, пытавшейся развернуть у себя американское ядерное оружие, оказали холодный прием. Цзинь Инань: она была так самоуверенна, что лишилась почвы под ногами

Польше, пытавшейся развернуть у себя американское ядерное оружие, оказали холодный прием. Цзинь Инань: она была так самоуверенна, что лишилась почвы под ногами

© AP Photo / Michal Dyjuk Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Польша, одержимая идеей уничтожения России, призвала США разместить на ее территории атомное оружие, пишет WeChat.

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