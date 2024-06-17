Галле (ATP). 1-й круг. Оже-Альяссим сыграет с Кепфером, Сафиуллин поборется с Марожаном, Медведев встретится с Боржесом

Сетка турнира здесь. Terra Wortmann Open Галле, Германия 17 – 23 июня 2024 ATP 500 Призовой фонд – 2 411 390 евро Открытые корты, трава Первый круг Фабиан Марожан (Венгрия) Роман Сафиуллин (Россия) Дата проведения 17 июня, 14.
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