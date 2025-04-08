В США продлили разрешение американцам платить налоги в России

Минфин США: американцам до 9 июля можно платить налоги в РоссииМинистерство финансов США продлило до 9 июля действие разрешения американским гражданам платить налоги, сборы и импортные пошлины в России, сказано в публикации на официальном сайте ведомства.
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