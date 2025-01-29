IT-специалист Ермаков: вирус Mamont маскируется под обычное сообщение в мессенджере Telegram

Мошенники присылают файлы-установщики вредоносного ПО Распространяющийся в Telegram вирус Mamont маскируется под обычное сообщение, которое побуждает пользователя кликнуть на ссылку, сообщил агентству «Прайм» IT-эксперт Алексей Ермаков.
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