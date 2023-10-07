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РИА Новости: западные автобренды кусают локти, думая о возвращении в Россию

РИА Новости: западные автобренды кусают локти, думая о возвращении в Россию

РИАМО - 7 окт. Автомобильные компании, ушедшие с российского рынка, сегодня «кусают локти» в попытках понять, как вернуться обратно, рассказала РИА Новости управляющий директор международной консалтинговой компании «Автобосс» Светлана Володина.

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