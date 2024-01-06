Axios: МИД Израиля просит дипломатов других стран выступить против суда ООН

Израильское внешнеполитическое ведомство дало указание посольствам уговаривать дипломатов и политиков в принимающих странах, чтобы они выступили против инициированного ЮАР процесса в Международном суде ООН по обвинению в геноциде в секторе Газа.
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