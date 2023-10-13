В кино — театр

Мое знакомство с Марком Анатольевичем Захаровым, которому 13 октября исполнилось бы 90 лет, сначала произошло через его творчество — благодаря фильмам «12 стульев», «Обыкновенное чудо», «Тот самый Мюнхгаузен» и спектаклям в «Ленкоме».