Закон и Порядок

135 828 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Сараевский
    Профессор! а дурак.Россия кормит ваш народ.Сколько Азербайжанцев в Москве знаешь? А что будет с Вами если Россия вы...Соловьев отреагир...
  • Vladimir Lioubimcev
    Есть рычаги воздействия на Азербайджан. ВСЕ рынки от Калининграда до Владивостока под азербайджанцами. Их можно депор...Соловьев отреагир...
  • Галина Ключникова
    Что ж они валом валят в Россию и "вони" не боятся. гнать всех по домам и наш воздух чище будет.Соловьев отреагир...

Майдан в радужном цвете

Майдан в радужном цвете

Теперь всем очевидно, в чьих интересах был госпереворот на Украине – в интересах извращенцев Над украинскими позициями на линии боевого соприкосновения иногда можно увидеть не только флаги США или Третьего рейха, но и радужное знамя извращенцев.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх